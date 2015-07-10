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بالصور.. تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة حفظ القرآن فى المعتمدية بالمحلة

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كرم مركز تحفيظ القرآن بقرية المعتمدية مركز المحلة، برئاسة الدكتور محمد عبده القيادى، بحزب الوفد، عددا كبيرا من الأطفال الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتى نظمها المركز منذ بداية شهر رمضان على مستوى قرى مركز المحلة، بحضور الدكتور كمال عبد اللطيف، مرشح حزب الوفد، ببندر المحلة والآلاف من أبناء قرى مركز المحلة المشاركين فى المسابقة.

وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم، وتم تكريم الفائزين بحفظ القرآن الكريم كاملا والفائزين بحفظ 20 جزءا، والفائزين بحفظ 10أجزاء، والفائزين بحفظ 5 أجزاء، وتم منحهم مصاحف وشهادات تقدير.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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