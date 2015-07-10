المنيا تستعد للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن خطة المحافظة للاستعدادات الخاصة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة الشهر المقبل، وستبدأ فعاليات الاحتفالات عقب عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المشروع سيضع مصر على أولى خطوات التطور الاقتصادى والانتعاش الذى يساعدها للوقوف من جديد ومواجهة الصعاب.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لاستعدادات مديرية التربية والتعليم للمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قامت المديرية بالإعلان عن بدء الاحتفالات، وذلك تحت عنوان (رؤية قائد.. إرادة شعب)، وقامت بعرض فيلم حول القناة على مبنى المديرية، كما تم عمل تصميم ضخم وبانر، يجسد القناة بمدخل المديرية.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص عدد (2) مبنى رئيسى بالمحافظة، وهى واجهة مبنى ديوان عام المحافظة بشارع كورنيش النيل ومبنى المتحف الآتونى (شرق النيل) لوضع على كل منهما شاشة ليزر مخصصة للعد التنازلى، كما سيتم نشر الأعلام على أعمدة الإنارة العامة، وكذلك على صوارى خاصة بالشوارع الرئيسية بالمراكز التسعة، وكذلك على المبانى الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وسيتم نشر أعلام عملاقة ممتدة على مدخل ديوان عام المحافظة، وعلى امتداد كورنيش النيل وكذلك بالميادين الرئيسية.

وقامت مديرية التربية والتعليم بإعداد فيلم مصور حول قناة السويس، لتوضيح بداية حفر قناة السويس مروا بالرئيس الرحل جمال عبد الناصر، وتأميم القناة وإعادة فتحها للمرة الثانية على يد الرئيس السادات ثم مشروع قناة السويس الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم عرض الفيلم على شاشات عملاقة بمبنى المديرية.

كما كلف وكيل الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بالمشاركة فى هذا الاحتفال وتوعية المواطنين بأهمية مشروع قناة السويس الجديدة.

هذا وستتضمن الاحتفالات طباعة عدد من البانرات واللوحات والاستيكارات الخاصة بافتتاح قناة السويس الجديدة على لوحات الإعلان المنتشرة بالطرق الرئيسية والميادين بمراكز ومدن المحافظة.

كما سيتم عقد ندوات ولقاءات بمراكز الشباب والأندية الرياضية من خلال القائمين على هذه الأندية يتم خلالها نشر المطبوعات والنشرات وعرض الأفلام الخاصة بهذه المناسبة، وسيتم تنظيم مسابقة فنية تحت رعاية المحافظ فى مجالات الرسم والفنون والشعر تجسد هذا الإعجاز الحديث لاختيار أفضل المبدعين ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

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