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حزب حماة الوطن بالإسكندرية ينظم حملة للتبرع بالدم

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حزب حماة الوطن بالإسكندرية ينظم حملة للتبرع بالدم حزب حماة الوطن بالإسكندرية ينظم حملة للتبرع بالدم
أكد الدكتور محمد نور الدين، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وأمين عام الإسكندرية، أن أمانة الإسكندرية ستنظم حملة للتبرع بالدم لمدة عدة أيام بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب.

وأكد أن الحملة تهدف إلى المشاركة الإيجابية من الشعب والأحزاب السياسية فى دعم الدولة المصرية للتصدى إلى كل ما يزعزع أمنها واستقرارها، وأنه سيتم إرسال جميع أكياس الدم إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية وإلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتوصيلها إلى الجهات المعنية، خاصة لمصابى الشرطة والقوات المسلحة الذين يتأثرون من العمليات الإرهابية الغاشمة .

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