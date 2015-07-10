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بالفيديو.. مشاجرة بالشوم على كورنيش النيل بسبب التحرش بفتاة

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بالفيديو.. مشاجرة بالشوم على كورنيش النيل بسبب التحرش بفتاة بالفيديو.. مشاجرة بالشوم على كورنيش النيل بسبب التحرش بفتاة
نشبت صباح اليوم الجمعة، مشاجرة عنيفة استخدم فيها العصى والشوم والأسلحة البيضاء، بين العشرات من رواد المراكب النيلية، أسفرت عن إصابة عدد من الشباب، بكورنيش النيل فى منطقة ميدان عبد المنعم رياض، بسبب التحرش بفتاة.

وأكد شهود عيان، أن سبب المشاجرة، كان تحرش أحد الشباب الذى كان متواجدا بكورنيش النيل، بإحدى الفتيات التى كانت تسير برفقة أخوتها، مما أثار حفيظة شقيقها، الأمر الذى أدى لتدخله وقيامه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته.

وسادت حالة من الهرج والمرج، بالطريق الرئيسى بكورنيش النيل، وقطع الطريق من قبل طرفى المشاجرة، مما اضطر أصحاب المراكب النيلية للتدخل وفض الشجار الذى استمر لدقائق، وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات.


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مصر 365

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