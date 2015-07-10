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فدوى تستنجد بمحكمة الأسرة قائلة: "جوزى مش بيبطل يذل فىَّ عشان اللقمة"

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فدوى تستنجد بمحكمة الأسرة قائلة: "جوزى مش بيبطل يذل فىَّ عشان اللقمة" فدوى تستنجد بمحكمة الأسرة قائلة: "جوزى مش بيبطل يذل فىَّ عشان اللقمة"
تزوجت فدوى، بعد أن بلغت الـ28 عامًا من زوجها "شريف.م"، وبعد 12 شهرًا من الزواج لم تجد بد من الذهاب لمحكمة الأسرة بإمبابة، لتطلب الخلع بالدعوى التى حملت رقم 1897 لسنة 2015.

وقالت فدوى، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تقدم لى بشكل تقليدى وبعد السؤال من قبل أهلى ومحاولة وزن الأمور بالعقل ظننا أنه العريس المناسب لى، فوافقت واستمرت الخطبة لمدة أربعة شهور، وبعدها بدأنا فى الإعداد للزفاف واشترط علىَّ ترك عملى، فوافقت بعد وعود منه بأنه لن يجعلنى أحتاج إلى شىء".

وأكملت: "بعد الزواج شعرت أننى عبء عليه بسبب تصرفاته وحسابه لى على أقل الأشياء، فتحملت بعد أن نصحنى الجميع أن السنة الأولى تكون صعبة بسبب اختلاف الطباع، ولكنى كنت متأكدة، بأن ما يحدث معى خلاف ما يقولون، وبعد أن يئست منه طلبت منه أن يسمح لى بالعمل لأتكفل باحتياجاتى فأصر على الرفض".

وتابعت: شعرت على الدوام بالذل معه والإهانة، سواء كانت لفظية أو جسدية و"كل دا عشان اللقمة اللى كان بيجبها لىَّ"، وبعدها اضطرت لطلب الطلاق بعد خلافات جعلتنى أترك منزله، وعندما رفض لم أجد بديلاً إلا الخلع".

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مصر 365