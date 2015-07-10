من المران – فيريرا يختبر إسلام جمال ناحية اليسار لغلق الثغرة

اختبر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إسلام جمال في مركز الظهير الأيسر خلال مران الفريق الأبيض في جنوب إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

وخلال تدريبات الزمالك اليوم الخميس اختبر فيريرا إسلام جمال في مركز الظهير الأيسر.

وكان قلب دفاع الزمالك قد شارك في هذا المركز فترة غياب أحمد سمير عن الفريق للإصابة، قبل أن يثبت حمادة طلبة جدارته.

لكن في مباراة أورلاندو يدخل الزمالك اختبارا صعبا بالنظر إلى غياب عمر جابر وحازم إمام الثنائي الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن.

لهذا اختبر فيريرا أن يتحول حمادة طلبة لمركز الظهير الأيمن على أن يشارك إسلام جمال ناحية اليسار.

ويمتلك فيريرا خيارا أخر وهو الدفع بأحمد سمير ناحية اليسار.

جاء المران في ملعب أكاديمية إنجونياما.