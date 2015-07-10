أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من المران – فيريرا يختبر إسلام جمال ناحية اليسار لغلق الثغرة

Google+ Print
من المران – فيريرا يختبر إسلام جمال ناحية اليسار لغلق الثغرة من المران – فيريرا يختبر إسلام جمال ناحية اليسار لغلق الثغرة

اختبر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إسلام جمال في مركز الظهير الأيسر خلال مران الفريق الأبيض في جنوب إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

وخلال تدريبات الزمالك اليوم الخميس اختبر فيريرا إسلام جمال في مركز الظهير الأيسر.

وكان قلب دفاع الزمالك قد شارك في هذا المركز فترة غياب أحمد سمير عن الفريق للإصابة، قبل أن يثبت حمادة طلبة جدارته.

لكن في مباراة أورلاندو يدخل الزمالك اختبارا صعبا بالنظر إلى غياب عمر جابر وحازم إمام الثنائي الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن.

لهذا اختبر فيريرا أن يتحول حمادة طلبة لمركز الظهير الأيمن على أن يشارك إسلام جمال ناحية اليسار.

ويمتلك فيريرا خيارا أخر وهو الدفع بأحمد سمير ناحية اليسار.

جاء المران في ملعب أكاديمية إنجونياما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع