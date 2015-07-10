هل تلعب مصر مع استراليا في أغسطس؟

تلقى اتحاد الكرة المصري عرضا من إحدى شركات التسويق بتنظيم مباراة ودية مع منتخب استراليا خارج حدود البلدين.

وقال حسن فريد المشرف العام على المنتخب للصحفيين يوم الخميس: "وصلنا عرضا بخوض مباراة مع استراليا أحدى أيام 13 أو 14 أغسطس المقبل".

وأضاف "سنعرض الأمر على الجهاز الفني للمنتخب ولجنة المسابقات لأن في هذا التوقيت سيكون كأس مصر يلعب بعد انتهاء الدوري".

ويستأنف كأس مصر يوم 19 يوليو وينتهي يوم 19 سبتمبر.

وأشار فريد "كوبر كان طلب خوض مباريات ودية أيام 27 و28 يوليو استعدادا لمواجهة تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكن هذا الموعد قد يكون صعبا بسبب كأس مصر".

وتابع "عموما سنطلب مزيد من المعلومات حول المقابل المادي للمباراة الودية ورأي لجنة المسابقات بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب لمراعاة مواجهات الأهلي والزمالك في كأس الكونفدرالية".

وتلعب مصر مع تشاد يوم الخامس من سبتمبر خارج الحدود.