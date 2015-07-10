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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول - لماذا لم يعترض على حديث مرتضى منصور مع السولية

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول - لماذا لم يعترض على حديث مرتضى منصور مع السولية الإسماعيلي يكشف لـ في الجول - لماذا لم يعترض على حديث مرتضى منصور مع السولية

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com عن أسباب عدم اعتراض الإسماعيلي على دخول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لغرف خلع الملابس بعد نهاية لقاء الفريقين بالدوري.

الزمالك فاز على الإسماعيلي 3-0 في لقاء شهد حضور مرتضى منصور داخل غرف خلع ملابس نادي الإسماعيلي للحديث مع عمرو السولية عقب نهاية المباراة.

وأوضح أبو السعود لـFilGoal.com أسباب عدم الاعتراض على ما حدث قائلا: "مرتضى منصور تحدث معي قبل الدخول إلى غرف خلع الملابس".

وأضاف "طلب مني السماح له بالدخول إلى غرف خلع الملابس لمصافحة اللاعبين إلى جانب الحديث مع عمرو السولية".

وأكمل حديثه قائلا: "وافقت بالفعل على طلب مرتضى بالدخول إلى غرف خلع الملابس".

وكان FilGoal.com قد كشف عن ما دار بين رئيس الزمالك وعمرو السولية داخل غرف خلع الملابس. (طالع التفاصيل)

ويتنافس الأهلي مع الزمالك على خدمات نجم الدراويش ومنتخب .

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