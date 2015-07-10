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من المران - هجوم الأهلي يتفوق على الدفاع قبل مواجهة الملعب المالي

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من المران - هجوم الأهلي يتفوق على الدفاع قبل مواجهة الملعب المالي من المران - هجوم الأهلي يتفوق على الدفاع قبل مواجهة الملعب المالي

الهجوم يتفوق على الدفاع. هذه هي أبرز ملامح مران الأهلي الأول استعدادا لمواجهة الملعب المالي.

الأهلي يستعد لمواجهة الملعب المالي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.

وخاض الأهلي مرانه الأول في المغرب قبل استكمال رحلة الوصول إلى مالي.

واستمر مران الأهلي لمدة 45 دقيقة كانت بدايتها خفيفة قبل أن يقسم فتحي مبروك اللاعبين.

وقسم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي لاعبي الأهلي إلى مجموعتين. مجموعة الهجوم بتواجد عمرو جمال ورمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه ومؤمن زكريا وعماد متعب وصلاح الدين.

ومجموعة الدفاع بتواجد محمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وشريف حازم وحسام غالي وعبد الله السعيد وصبري رحيل.

وتفوقت مجموعة الهجوم على مجموعة الدفاع.

الأهلي قرر استغلال الـ15 ساعة انتظار في المغرب لخوض مران قبل السفر من جديد إلى مالي ومواجهة الملعب المالي.

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