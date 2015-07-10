سموحة يرفض سفر عبد الخالق مع الفريق لمواجهة الهلال

رفض الجهاز الفني لفريق سموحة سفر إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط مع الفريق إلى السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وعلم FilGoal.com أنه سبب رفض الجهاز الفني هو تغيب إبراهيم عبد الخالق عن مران الفريق يوم الأربعاء ومن ثم عند وصوله المطار قرروا عدم اصطحابه مع البعثة.

وكان سموحة قد فاز في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات 3-2 أمام المغرب التطواني المغربي 3-2.

وطلب إبراهيم عبد الخالق السفر مع الفريق مع قبول أي غرامة بسبب غيابه عن المران لظروف شخصية دون إذن لكن الجهاز الفني رفض ذلك.

وأصر اللاعب على الحصول على ورقة موقعة من الجهاز الفني بأنه هو من رفض سفره حتى لا يتم تغليظ أي عقوبة مالية عليه.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد صرح تليفزيونيا أن إبراهيم عبد الخالق قد وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك.

كما أكد اللاعب أنه اتخذ قراره بالرحيل عن سموحة نهاية الموسم الجاري.