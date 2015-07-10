كرة يد حوار - مدرب الزمالك يحكي لـ في الجول كيف تعاقد مع نجوم الأهلي .. وطرق القمة

"وضعت الخطة على خطوات .. أول هام هو أن أبني فريقا وهذا تم بنجاح، ثم نبدأ الخطوة الثانية محاولة المشاركة في البطولات الإفريقية بدعوة أو إذا اعتذر أحد وهذا ما نسعى إليه" .. هكذا أنهى أيمن صلاح المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد حواره.

FilGoal.com أجرى حوارا مع أيمن صلاح داخل غرفة الجهاز الفني بنادي الزمالك بعد التعاقد مع 13 لاعبا من بينهم نجوم من العيار الثقيل أمثال أحمد الأحمر وكريم كاتونجا ومصطفى السيد وآخرهم عمر ياسين.

الكواليس وخطة الزمالك وثقة اللاعبين .. وكيف يعود الفريق الأبيض إلى سابق عهده من حيث البطولات المحلية والإفريقية هو ما يحكيه أيمن صلاح لـFilGoal.com .. والتالي كاملا على لسانه.

شاهد الحوار

والتالي نص الحوار

أشكركم على الاستضافة الكريمة .. في موقع FilGoal.com المحترم، وثانيا أحمد الله على إنهاء الصفقات باستثناء الصفقة التي ستنتهي بعد ساعات قليلة (عمر ياسين الذي تعاقد رسميا لكن الحوار تم قبل الإعلان عن الصفقة وكواليسها تأتي لاحقا).

أتمنى التعاقد مع محمد علاء "لوكا" لكن لديه مشكلة مع ناديه الطيران.

مجلس الإدارة يثق فينا أكبر ثقة ودعمونا بكل قوة حتى أنهم قالوا لنا تعاقدوا مع من تريدوا ولا تتحدثوا إلينا.. فقط أبرموا التعاقدات.

قبل ذلك كان هذا الفريق الذي استعدناه بنجاح قد حصل العديد من الألقاب المحلية والإفريقية ومشاركات في كأس العالم للأندية.. لكن بـ"جرة قلم" هدم الرئيس السابق الرياضة في الزمالك تماما لا أعلم غرضه.

بخلاف كرة اليد هدم وكرة القدم والسلة والطائرة.

البطولة صعبة

ليس معنى أن اللاعبين عادوا واستعاد الزمالك شكله التقليدي أن بطولة الدوري ستكون سهلة. لأننا لو ظننا أننا لن نتعب أو نبذل مجهودا لكي نفوز.. هذا لن يحدث.

أهدافنا كبيرة وطموحنا بلا حدود.. أتمنى التوفيق في التأهل للمشاركة في بطولة إفريقيا وتحدثنا مع رئيس الاتحاد الإفريقي ووافق لكن اشترط موافقة الاتحاد المصري أولا.

أشكر الجمهور على الثقة التي منحها للجهاز الفني واللاعبين .. وأسماء اللاعبين رفعت طموح الإدارة والمشجعين.. وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وتحقيق أهدافهم.

الصفقات

أعددنا لائحة بالأسماء المطلوبة في بداية الموسم بعد الاجتماع بالجهاز المعاون وبديل كل لاعب. وكان لكل نجم منهم طريقة في الدخول إليهم وإقناعهم لكن لا يصح أن أقولها في الإعلام.

هناك بعض الأسماء التي عادت للفريق وعليها عناصر جديدة تلعب لأول مرة للزمالك وهنا تكمن الإضافة.

لكن أكثر من أرهقني في الصفقات الـ13 هو كريم كاتونجا.. لأن باقي الأسماء كانت تريد العودة فكانت أسهل بمجرد تفاوضنا معهم، لكن حارس الأهلي السابق كان متخوفا.

- رامي يوسف كان لاعب الزمالك في الجيش ولعب معهم سنتين قبل العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

- إيهاب محسن متوسط هجوم وأحمد أمير جناح أيمن الجزيرة من مواليد 1994 .

- عماد عبد الوهاب لعب في بورسعيد ثم الأهلي وإعارة للأهلي لكن تعاقدنا معه هذا العام ولعب معنا بطولة إفريقيا في الكاميرون 2011 التي فزنا بها.

- كريم أيمن مواليد 1992 لاعب الجزيرة ثم نادي الجيش وأحد أبناء الزمالك وجوكر في كل المراكز.

- علي هشام الظهير الأيسر مواليد 1992 ولاعب منتخب مصر وحصلوا على الميدالية الأوليمبية في سنغافورا.

- أسامة تكس مهاجم ومدافع هيليوبوليس وعقده انتهى ولديه جسد قوي وعنصر أساسي في الدفاع.

- مصطفى السيد جناح الأهلي لاعب كبير وخبرة ومستواه رائع. كان من السهل إقناعه لأنه ترك الأهلي منذ عامين.

الأحمر

كرة يد - حوار في الجول.. أحمد الأحمر يروي لماذا عاد للزمالك وألمانيا المختلفة

بعد ذلك الصفقات الأربعة الأخيرة والتي جاء أبرزها أحمد الأحمر الذي أراد العودة رغم أنه نجم كبير ومطلوب في أوروبا.. حتى الآن نادي الجيش القطري لا يصدق أن اللاعب عاد لمصر رغم كل المغريات المالية.

رغبة اللاعب حسمت العودة للزمالك .. أحمد الأحمر محمد ممدوح هاشم وحسن يسري العائد العام الماضي وأيضا محمد عبد السلام ريشة، كل هؤلاء رغبتهم عادت.

الثقة في انتظام المستحقات كانت سببا في عودة كل هؤلاء النجوم، وحاولنا محو الصورة السيئة التي كانت موجودة قبل ذلك.

وحصلنا على وعد من الإدارة بصرف المستحقات بعد العيد.

أخر صفقات الزمالك

عمر ياسين الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر وخاله أحمد جابر قائد النادي الأهلي.. كان هذا صعبا للغاية.

لعب في النجم الساحلي وأهلي جدة وكان المفترض عودته للأهلي لكن غير وجهته إلى الزمالك.

وجود لاعبين بأسماء ثقيلة شجع عناصر كانت تخشى.. مثلا عودة أحمد الأحمر يترك كل هذا ويعود للزمالك فإذن هناك ثقة.

الحمل بات ثقيلا والمجهود لابد أن يضاعف ونتمنى إعادة الزمالك سريعا. عندما قابلت رئيس الاتحاد الإفريقي منصور أريمو قال لي: "أين الزمالك؟؟"

عقدة تونس

الزمالك بات معروف في إفريقيا ثم اختفى في الأعوام الثلاثة ولم تتأهل مصر لكأس العالم للأندية.. هذه تعطي للاعبين إحساس أن هناك عقدة ضد فرق شمال إفريقيا.

مصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في القاهرة بمشاركة تونس والجزائر وإن شاء الله نستطيع كسر العقدة.

وهذه التوليفة التي تعاقدنا معها وعادوا إلى مصر هذا يعطي فرصة للمنتخب بالتدريب فترة أطول مما يزيد التجانس والانسجام بعكس ما كانوا محترفين يمنع استدعائهم قبل البطولة الرسمية.

المنافسون

أتابع تدعيمات المنافسين في الفرق الأخرى .. لكن ليس بالأسماء وكل شيء بالجهد والعرض وإلا كنا جلسنا في البيت.

كل الفرق باتت صعبة والدوري نظامه أصبح صعبا لأنه تم إلغاء الدورات المجموعة .. وكل مباراة تفوز بها تخطو خطوة نحو اللقب.

والأفضل والأكثر جهدا هو من سيفوز وأتمنى أن يكون الزمالك.

لماذا يتم توقيع عقود قصيرة الأجل مع اللاعبين؟

أجاب أيمن صلاح أن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة يجعل اللاعب يخشى الارتباط فترة أطول فيحدث انهيار من جديد.

لكن مع انتظام العقود والمستحقات أعتقد أن مدة التعاقد ستكون أطول في السنوات المقبلة.

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أجرى الحوار / محمد البنا

تصوير/ محمد ممدوح