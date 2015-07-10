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مرتضى منصور: شغلت الأهلي في صفقة إيفونا لضم ' منتخب مصر بالكامل '

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مرتضى منصور: شغلت الأهلي في صفقة إيفونا لضم ' منتخب مصر بالكامل ' مرتضى منصور: شغلت الأهلي في صفقة إيفونا لضم ' منتخب مصر بالكامل '

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه "اشغل الأهلي في المغرب" من أجل إتمام التعاقد مع "منتخب بالكامل".

الأهلي اقترب من الفوز بسباق ضم ماليك إيفونا مهاجم نادي الوداد الرياضي المغربي حسب ما أكده وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي. وهو ما يرفضه مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور: "سأضم إيفونا إلى الزمالك في حالة وافق على شروطنا".

وأضاف في تصريحات مع قناة (LTC) "كيف أعطي للاعب واحد راتب 10 مليون وأكثر لاعب في فريقي يحصل على راتب 2 مليون؟ لن أقبل ذلك".

وعن اقتراب اللاعب إلى الأهلي. قال مرتضى منصور: "شغلت الأهلي في صفقة إيفونا ونجحت في ذلك وأتممت ضم منتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "نعم. منتخب مصر بالكامل سيلعب في الزمالك الموسم المقبل. فكل أحلام الزمالكاوية في سوق الانتقالات أوامر".

وأتم "كما إن الزمالك ضم نجوم كرة اليد بالكامل وأيضا نجوم كرة السلة في الوقت الذي شغلت به الأهلي في إيفونا".

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