مرتضى منصور: رفضت التعاقد مع ' الزمالكاوي ' رمضان صبحي

"لن نضم إي لاعب يمتلك ثغرة في عقده".. هكذا عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ضم محمد حمدي زكي لاعب الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري أبرز بيانا منذ فترة يتهم فيه الأهلي بالقرصنة على لاعبيه إذ فاوض محمد حمدي زكي دون علم زعيم الثغر على حد الاتهام.

الأهلي من جانبه رد عن طريق مديره التنفيذي محمود علام وقال إن على الاتحاد السكندري التحلي بلغة أرقى، وأن النادي لم يخطئ في صفقة محمد زكي ملمحا إلى أن اللاعب غير مرتبط في الصيف بزعيم الثغر.

وعن ضم لاعب الاتحاد قال مرتضى منصور: "لن نضم أي لاعب يمتلك ثغرة في عقده. لأننا نحترم الأندية".

وأضاف في تصريحات مع قناة (LTC) "رفضت فكرة أحمد سليمان باستغلال ثغرة العقد وضم رمضان صبحي".

وتابع "رمضان صبحي زمالكاوي. واقسم بالله ما فكرت في استغلال ثغرة العقد".

وكان أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة قد أكد وجود أكثر من ثغرة في عقد رمضان صبحي مع الأهلي.

قبل أن يعالج الأهلي الأزمة وتوثيق العقد الصحيح لرمضان مع الفريق حتى عام 2020.