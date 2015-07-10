نشر 4000 عسكرى لمواجهة تدهور الوضع فى غرداية بالجزائر

قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن قيادة الجيش إنتهت من نشر 4 آلاف عسكرى هم 5 كتائب قتالية كاملة التجهيز فى قواعد عسكرية جوية فى و رقلة و الأغواط والمنيعة وفى ثكنة عسكرية فى غرداية.

ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصدر أمنى قوله إن نشر القوات جاء فى إطار خطة للانتشار السريع عند اقتضاء الضرورة فى المناطق الساخنة فى غرداية مشيرا إلى أن قيادة الجيش أعدت خطة من مرحلتين لمواجهة أى تدهور للوضع فى غرداية.

وتتضمن المرحلة الأولى التى بدأ العمل بها مساء يوم الأربعاء تسليح وحدات التدخل بأسلحة نارية، أما المرحلة الثانية فتقضى بنشر الجيش فى مدن غرداية والقرارة وبريان على أن يكون فى مهمة إسناد مباشر لقوات التدخل التى تتكفل هى بمهمة التصدى لأعمال العنف، كما تقرر تشديد إجراءات التفتيش فى الحواجز الأمنية وتفتيش عشرات البيوت التى تشتبه مصالح الأمن فى أنها تحوى أسلحة فى القرارة بريان وغرداية.