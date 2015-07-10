نشر 4000 عسكرى لمواجهة تدهور الوضع فى غرداية بالجزائر

قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن قيادة الجيش إنتهت من نشر 4 آلاف عسكرى هم 5 كتائب قتالية كاملة التجهيز فى قواعد عسكرية جوية فى و رقلة و الأغواط والمنيعة وفى ثكنة عسكرية فى غرداية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصدر أمنى قوله إن نشر القوات جاء فى إطار خطة للانتشار السريع عند اقتضاء الضرورة فى المناطق الساخنة فى غرداية مشيرا إلى أن قيادة الجيش أعدت خطة من مرحلتين لمواجهة أى تدهور للوضع فى غرداية.
وتتضمن المرحلة الأولى التى بدأ العمل بها مساء يوم الأربعاء تسليح وحدات التدخل بأسلحة نارية، أما المرحلة الثانية فتقضى بنشر الجيش فى مدن غرداية والقرارة وبريان على أن يكون فى مهمة إسناد مباشر لقوات التدخل التى تتكفل هى بمهمة التصدى لأعمال العنف، كما تقرر تشديد إجراءات التفتيش فى الحواجز الأمنية وتفتيش عشرات البيوت التى تشتبه مصالح الأمن فى أنها تحوى أسلحة فى القرارة بريان وغرداية.