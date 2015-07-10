أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نشر 4000 عسكرى لمواجهة تدهور الوضع فى غرداية بالجزائر

Google+ Print
نشر 4000 عسكرى لمواجهة تدهور الوضع فى غرداية بالجزائر نشر 4000 عسكرى لمواجهة تدهور الوضع فى غرداية بالجزائر
قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن قيادة الجيش إنتهت من نشر 4 آلاف عسكرى هم 5 كتائب قتالية كاملة التجهيز فى قواعد عسكرية جوية فى و رقلة و الأغواط والمنيعة وفى ثكنة عسكرية فى غرداية.

ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصدر أمنى قوله إن نشر القوات جاء فى إطار خطة للانتشار السريع عند اقتضاء الضرورة فى المناطق الساخنة فى غرداية مشيرا إلى أن قيادة الجيش أعدت خطة من مرحلتين لمواجهة أى تدهور للوضع فى غرداية.

وتتضمن المرحلة الأولى التى بدأ العمل بها مساء يوم الأربعاء تسليح وحدات التدخل بأسلحة نارية، أما المرحلة الثانية فتقضى بنشر الجيش فى مدن غرداية والقرارة وبريان على أن يكون فى مهمة إسناد مباشر لقوات التدخل التى تتكفل هى بمهمة التصدى لأعمال العنف، كما تقرر تشديد إجراءات التفتيش فى الحواجز الأمنية وتفتيش عشرات البيوت التى تشتبه مصالح الأمن فى أنها تحوى أسلحة فى القرارة بريان وغرداية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365