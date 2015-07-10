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رئيس الحكومة التونسية "قمنا بواجبنا" لحماية المنشآت البريطانية

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رئيس الحكومة التونسية "قمنا بواجبنا" لحماية المنشآت البريطانية رئيس الحكومة التونسية "قمنا بواجبنا" لحماية المنشآت البريطانية
اعلن رئيس التونسية الحبيب الصيد ان بلاده "قامت بواجبها" لحماية "المنشآت البريطانية" وذلك فى اول رد فعل رسمى من الحكومة على طلب لندن من رعاياها مغادرة تونس.

وقال الصيد ليل الخميس الجمعة امام مجلس النواب "سنخاطب صباح اليوم رئيس الحكومة البريطانية وسنقول له اننا قمنا بكل ما بوسعنا لحماية المنشآت البريطانية فى تونس".

وأضاف "قمنا بواجبنا لحماية المنشآت البريطانية فى تونس ومنشآت كل البلدان الاخرى، هذا واجبنا كحكومة وكدولة لحماية كل مصالح البلدان الموجودة فى تونس".

واوضح "نحن مستعدون لإجلاء مواطنى المملكة المتحدة فى احسن الظروف وحماية كل من يريد البقاء فى تونس".
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