عايز تقلع عن التدخين فى رمضان..اشرب عصير كتير وماتستبدلش السجاير بالشيشة

خلال شهررمضان، يواجه المدخنون صعوبة فى الصيام بسبب إدمان البعض للسجائر، لكن مع اتباع بعض التعليمات من الممكن أن يقلعون عن التدخين بشكل نهائى.

يقول الدكتور عاصم العيسوى، أستاذ أمراض الصدر، إن شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للأشخاص المدخنين للإقلاع عن التدخين، وذلك باتباع بعض التعليمات التى تساعدهم فى الإقلاع عن التدخين نهائيا بعد انتهاء الصيام، فيجب تناول بعض الأدوية البديلة للنيكوتين والتقليل من عدد تدخين السجائر تدريجيا، مؤكدا ضرورة تناول بعض الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى كالبرتقال والكيوى والجوافة، لأنها تساعد على تعويض نقص النيكوتين فى الجسم.

ويستكمل د.عاصم العيسوى حديثة قائلا: "خلال شهر رمضان يجب الإكثار من تناول كميات كبيرة من الماء، وتجنب بعض الأقاويل الخاطئة بأن تدخين الشيشة يساعد على الإقلاع عن التدخين، حيث إنه يساعد على زيادة نسبة النيكوتين فى الدم والتدخين بشراهة.

ويتابع أنه خلال شهر رمضان، يتم الامتناع عن التدخين 16 ساعة، مما يعتبر فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين بشكل نهائى، وذلك من خلال تقليل من عدد السجائر، وعدم الإفطار عليها كما يفعل البعض.