أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عايز تقلع عن التدخين فى رمضان..اشرب عصير كتير وماتستبدلش السجاير بالشيشة

Google+ Print
عايز تقلع عن التدخين فى رمضان..اشرب عصير كتير وماتستبدلش السجاير بالشيشة عايز تقلع عن التدخين فى رمضان..اشرب عصير كتير وماتستبدلش السجاير بالشيشة
خلال شهررمضان، يواجه المدخنون صعوبة فى الصيام بسبب إدمان البعض للسجائر، لكن مع اتباع بعض التعليمات من الممكن أن يقلعون عن التدخين بشكل نهائى.

يقول الدكتور عاصم العيسوى، أستاذ أمراض الصدر، إن شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للأشخاص المدخنين للإقلاع عن التدخين، وذلك باتباع بعض التعليمات التى تساعدهم فى الإقلاع عن التدخين نهائيا بعد انتهاء الصيام، فيجب تناول بعض الأدوية البديلة للنيكوتين والتقليل من عدد تدخين السجائر تدريجيا، مؤكدا ضرورة تناول بعض الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى كالبرتقال والكيوى والجوافة، لأنها تساعد على تعويض نقص النيكوتين فى الجسم.

ويستكمل د.عاصم العيسوى حديثة قائلا: "خلال شهر رمضان يجب الإكثار من تناول كميات كبيرة من الماء، وتجنب بعض الأقاويل الخاطئة بأن تدخين الشيشة يساعد على الإقلاع عن التدخين، حيث إنه يساعد على زيادة نسبة النيكوتين فى الدم والتدخين بشراهة.

ويتابع أنه خلال شهر رمضان، يتم الامتناع عن التدخين 16 ساعة، مما يعتبر فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين بشكل نهائى، وذلك من خلال تقليل من عدد السجائر، وعدم الإفطار عليها كما يفعل البعض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365