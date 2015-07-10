علشان تتجنب عسر الهضم ابدأ فطارك بشوربة وطبق سلطة

خلال شهر رمضان قد يتبع الكثيرون عادات غذائية خاطئة، تؤثر عليهم وتتسبب فى عسر الهضم.. وفى هذا السياق يوضح الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أنه خلال شهر رمضان يفعل الكثيرون عادات خاطئة تؤثر على صحتهم، وينتج عنها عسر هضم، منها بدء الإفطار بأكلات دسمة وثقيلة على المعدة، مما يمثل صعوبة فى الهضم، وكذلك تناول اللحوم مباشرة أو النشويات كالمكرونة وغيرها، مما يتسبب فى بعض الأحيان فى حدوث تسمم.

ويوصى د. حسن حسونة ببعض النصائح لاتباع عادات غذائية صحية أثناء الصيام، دون أى مضاعفات، كالبدء بتناول طبق السلطة أو الإفطار على طبق شوربة دافئ، وتناول كوب عصير، ذلك لتهيئة المعدة على العمل والهضم، ثم بعد ساعة يتم تناول الوجبة الغذائية المتكاملة لكن بكميات محدودة وعلى فترات، لتجنب عسر الهضم.

ويتابع أستاذ التغذية أن بعد تناول وجبة الإفطار لا يجب الإكثار من تناول السكريات كالبسبوسة أو الكنافة، لأنها تساعد على رفع مستوى السكر فى الدم بشكل مفاجئ، فينتج عنها مضاعفات قد تؤدى للإصابة بمرض السكر، عند وجود العامل الوراثى.