للمرأة الحامل.. عشان تصومى رمضان ابعدى عن المجهود والمخللات

كثير ما تحرص المرأة الحامل على الصيام خلال شهر رمضان، ومن الممكن أن تواجه بعض الصعوبات نظرا لعدد الساعات الطويلة للصيام، واتباعها بعض العادات الخاطئة التى تساعد على حدوث المضاعفات التى تؤثر على صحتها والجنين.

وفى هذا السياق يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد إن هناك بعض النصائح التى يجب على المرأة الحامل اتباعها خلال شهر رمضان إذا كانت ترغب فى الصيام، دون أى مضاعفات تؤثر على صحتها والجنين، مؤكدا ضرورة استشارة الطبيب المختص وتحديد الحالة الصحية للمرأة وعلى حسب حالتها، يتم تحديد هل يمكنها الصيام أم لا، ومن الضرورى خلال رمضان الابتعاد عن الأملاح والمخللات، لأنها قد تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويتابع أنه من الضرورى عدم الإكثار من تناول السكريات، لأنها قد تؤدى إلى الإصابة بسكر الحمل وتتأثر حالة الجنين الصحية، مضيفا أنه يجب الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات وتجنب تعرضها للعطش.

ويشير د. جورج يواقيم أنه لا يجب على المرأة الحامل أن تبذل مجهودا سواء فى العمل أو تنظيف المنزل خلال فترة الصيام، لأن ذلك يعرضها للجفاف، ومن الممكن أن يتسبب فى الإجهاض، لذا عند ظهور بعض الأعراض خلال فترة الصيام كالدوخة والشعور بالغثيان والرغبة فى العطش، فيجب على الفور استشارة الطبيب المختص وتلقى العلاج مباشرة إذا تطور الأمر.