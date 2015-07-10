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صفية تقيم دعوى حجر ضد والدها.. والأب باكيا: "بنتى عايزة تموتنى بحسرتى"

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صفية تقيم دعوى حجر ضد والدها.. والأب باكيا: "بنتى عايزة تموتنى بحسرتى" صفية تقيم دعوى حجر ضد والدها.. والأب باكيا: "بنتى عايزة تموتنى بحسرتى"
وقف الأب "سيد فاروق" بعد إقامة ابنته "صفية" دعوى حجر بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة والتى حملت رقم 9876 لسنة 2015، وهو فى حالة من الحزن يرثى لها متمتما كلمات بصوت خافت "بنتى عايزة تموتنى بحسرتى عشان رفضت تتجوز خمورجى".

وقال الأب ردا على دعوى الحجر التى أقامتها ابنته "صفية": زواجى كان فاشلا فأنا لم أختر الزوجة المناسبة فبعد خلافات مع والداتها جعلت حياتنا من المستحيل أن تستمر انفصلت عنهم منذ سنوات، لكنى لم أقصر يوما فى الإنفاق على ابنتى أو رعايتها وكل طلباتها كانت مجابة، ورغم أن والداتها كانت دائما تشوه صورتى بالنسبة لها إلا أننى كنت أحاول أن أكسبها وأكون الأب المناسب لها.

وتابع الأب يحكى مأساته مع ابنته وانفصاله عن والداتها: "تقدم لها شاب وقالت لى أنهما تربطهما علاقة حب وبعد سؤالى عليه اتضح أنه شاب ليس على خلق ويتعاطى المخدرات ويشرب الخمور، وعندما واجهتها رفضت الاستماع لى وطلبت منى أن أشترى لهما شقة وأن أعطيها نصيبها فى ورثها منى وأقنعتها والداتها أننى أرفض العريس كيدا لها، وبعدها أخذتها للمحكمة لتكمل مسلسل انتقامها منى للادعاء بأننى غير مسئول.

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مصر 365