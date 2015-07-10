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"النور": مستعدون لانتخابات مجلس النواب.. وقوائم الحزب جاهزة

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"النور": مستعدون لانتخابات مجلس النواب.. وقوائم الحزب جاهزة "النور": مستعدون لانتخابات مجلس النواب.. وقوائم الحزب جاهزة
أكد حزب النور جاهزية استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن قوائم الحزب جاهزة، كما أن أسماء الفردى جاهزة.

وقال ياسر محمد القيادى بالحزب لـ"اليوم السابع": "الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية طالما قانون تقسيم الدوائر سيطبق على الجميع"، مشيرا إلى أن الحزب مشغول حاليا فى حملة " أقوى من الإرهاب" التى أطلقها منذ فترة.

وأضاف "محمد": نحن مستعدون للانتخابات وليس لدينا أى مشكلة ولدينا قوائم وأسماء المرشحين الفردى كما لدينا الاحتياطيين".

كما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب جهز مرشحيه على المقاعد الفردى والقائمة وأقام خلال الفترة الماضية دورات تثففية للمرشحين، استعدادا للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحزب يطالب دائما بسرعة إجراء الانتخابات.

وأضاف "عبد العليم"، لـ"اليوم السابع"، أن شهر رمضان لن يؤثر عن استعدادات الحزب للانتخابات، مؤكدا أن القوائم الانتخابية التى جهزها الحزب خلال الفترة الماضية، جاهزة فيما لم يحدد الحزب ما إذا كان سيضيف مرشحين جدد على المقاعد الفردى من عدمه.

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مصر 365

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