الطقس رطب على الوجه البحرى شديد الحرارة بالصعيد والقاهرة 33 درجة

تشير حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة، إلى جو معتدل على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، حارًا جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً على كل الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة.

وسجلت درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33، الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 31، مطروح الصغرى 22 والعظمى 29، سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38، أسوان الصغرى 26 والعظمى 40.

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