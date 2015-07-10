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"تنسيقية فى حب مصر": لا تغير فى أسماء مرشحى القائمة وسنجتمع بعد العيد

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"تنسيقية فى حب مصر": لا تغير فى أسماء مرشحى القائمة وسنجتمع بعد العيد "تنسيقية فى حب مصر": لا تغير فى أسماء مرشحى القائمة وسنجتمع بعد العيد
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو اللجنة التنسيقية فى قائمة حب ، إنه لاتغير فى أعضاء القائمة التى تم الإعلان عنهم فى وقت سابق، موضحا أنه تم تأجيل اجتماعات القائمة إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية لقائمة حب مصر لـ"اليوم السابع" أن 72 عضوا من أعضاء حب مصر من المستقلين ومن الشخصيات العامة، التى لا تنتمى لأى من الأحزاب داعيا إياهم للانضمام إلى الأحزاب التى تتوافق وفق الرؤية العامة لهم.

وأشار "قرطام" إلى أن عدد الأحزاب المشاركة فى القائمة لا يتعدى 14 حزبا حتى الآن، وهى الأحزاب الكبرى الموجودة بشكل فاعل على الساحة السياسية ولها قواعد تستند عليها فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد رئيس حزب المحافظين أن اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر التى يرأسها اللواء سامح سيف اليزل، وقائمة الجبهة المصرية اتفقا على إعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية.

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مصر 365

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