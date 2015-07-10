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جامعة سوهاج تطلق حملة للتبرع بالدم دعما للجيش والشرطة ضد الإرهاب

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جامعة سوهاج تطلق حملة للتبرع بالدم دعما للجيش والشرطة ضد الإرهاب جامعة سوهاج تطلق حملة للتبرع بالدم دعما للجيش والشرطة ضد الإرهاب
أعلن الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء حملة التبرع بالدم لدعم القوات المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، والتى تنظمها الجامعة فى الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجارى بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة تأتى إدراكاً من الجميع داخل الجامعة بمسئوليته تجاه الوطن، وتهدف إلى المشاركة الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الدولة المصرية للتصدى إلى كل ما يزعزع منها واستقرارها، مشيرا إلى أنه سيتم بعد انتهاء الحملة إرسال جميع أكياس الدم التى يتم التبرع بها إلى المستشفى العسكرى لتوصيلها للجهات المعنية .

ودعا د. نبيل نور الدين كل أطياف المجتمع السوهاجى إلى المشاركة الفاعلة فى الحملة حتى تجنى الثمار المرجوة منها لتوضح مدى قوة وصلابة الشعب المصرى، وارتباطه الشديد بجيشه وشرطته.

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