ابنة سامى العدل ترثى والدها على فيس بوك: "رحل حبيبى وسندى"

رثت رشا سامى العدل والدها الفنان القدير سامى العدل عقب وفاته فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إذ كتبت بعض الكلمات التى تعبر عن حزنها على فراق والدها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد آل رشدان بعد صلاة الجمعة.

وقالت رشا سامى العدل: "إن لله وإن إليه راجعون، رحل اليوم رجل من أجدع الرجال، رحل حبيبى وسندى فى دنيا أصبحت مظلمة من بعده، رحلت كل معانى السعادة، رحل من كان يبهج قلبى بنظرة من عينيه، رحل كل معنى من معانى الحنين والدفئ، رحلت يا أبى وأخذت معك روحى كم أحببتك ولا أتخيل الحياة بدون ابتسامتك وبدون دفئ حضنك رحلت يا من أتيت بى إلى الدنيا لأبقى وحيدة منكسرة من بعدك، هاتوحشنى أوى هاتوحشنى بجد لحد ما أجيلك مش هاودعك علشان هاشوفك تانى أكيد يا واخد روحى معاك، بحبك وهافضل أحبك ومش هانساك يوم فى حياتى، يا رب ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

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