أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ابنة سامى العدل ترثى والدها على فيس بوك: "رحل حبيبى وسندى"

Google+ Print
رثت رشا سامى العدل والدها الفنان القدير سامى العدل عقب وفاته فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إذ كتبت بعض الكلمات التى تعبر عن حزنها على فراق والدها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد آل رشدان بعد صلاة الجمعة.

وقالت رشا سامى العدل: "إن لله وإن إليه راجعون، رحل اليوم رجل من أجدع الرجال، رحل حبيبى وسندى فى دنيا أصبحت مظلمة من بعده، رحلت كل معانى السعادة، رحل من كان يبهج قلبى بنظرة من عينيه، رحل كل معنى من معانى الحنين والدفئ، رحلت يا أبى وأخذت معك روحى كم أحببتك ولا أتخيل الحياة بدون ابتسامتك وبدون دفئ حضنك رحلت يا من أتيت بى إلى الدنيا لأبقى وحيدة منكسرة من بعدك، هاتوحشنى أوى هاتوحشنى بجد لحد ما أجيلك مش هاودعك علشان هاشوفك تانى أكيد يا واخد روحى معاك، بحبك وهافضل أحبك ومش هانساك يوم فى حياتى، يا رب ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

موضوعات متعلقة:
>رحيل الفنان القدير سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بسبب وعكة صحية.. أكثر من 150 عملا فنيا خلد اسمه فى عام الفن.. محبوه ينعونه على صفحات التواصل.. وتشييع الجثمان من مسجد آل رشدان بعد صلاة الجمعة

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365