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الأمير محمد بن نايف وولي عهد البحرين يبحثان تعزيز العلاقات

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الأمير محمد بن نايف وولي عهد البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الأمير محمد بن نايف وولي عهد البحرين يبحثان تعزيز العلاقات

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له.

وثمن سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في بداية الاستقبال الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية لخدمة الإسلام والمسلمين خصوصا الاهتمام البالغ بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار وما تقوم به في هذا الشأن من إقامة المشروعات العملاقة لتوسعة الحرمين وتطوير جميع المرافق المرتبطة بهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ الوزير المرافق.

فيما حضره من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الرميحي.

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