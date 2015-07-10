الملك سلمان يتلقى تعازي رئيسي تركيا وجيبوتي في وفاة سعود الفيصل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أعرب فيه عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، سائلاً الله له المغفرة والرضوان. وأعرب الملك عن شكره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره الطيبة، سائلا الله تعالى أن لا يريه أي مكروه.

وتلقى -حفظه الله- أيضاً، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب الأمير سعود الفيصل، سائلاً الله له المغفرة والرضوان. وأعرب الملك عن شكره لفخامة الرئيس على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة، سائلا الله تعالى أن لا يريه أي مكروه.