يديعوت: نتنياهو أخفى عن المجلس الأمنى الأعلى اختطاف حماس لجنود إسرائيليين

فجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرئيلى بنيامين نتنياهو أخفى اختطاف جنود إسرائيليين من قبل حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أخفى هذه الأخبار عن أعضاء حاليين وسابقين في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) معلومات تفيد باختطاف جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأسبق، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكابينت أفيجدور ليبرمان قال إنه لم يعلم بهذه المعلومات سواءً كعضو بالكابينت أو كوزير للخارجية، معربًا عن تخوفه من "نية حكومة نتنياهو العودة لأخطاء الماضى بالإفراج عن المزيد من الأسرى".

كما نفى عضو الكابينت السابق يعقوب بيرى علمه باختطاف الاثنين قائلاً إنه: علم بالمسألة بعد شهر من اختفاء منغيستو من عضو كنيست سابق.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "تساحى هنيجبى" فنفى علم اللجنة بوجود عملية اختطاف، مشيرًا إلى إمكانية علم لجنة الشئون السرية بالكنيست فقط.