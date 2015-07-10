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وزير الخارجية البحرينى: الأمير سعود أفنى عمره فى خدمة الأمة العربية

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وزير الخارجية البحرينى: الأمير سعود أفنى عمره فى خدمة الأمة العربية وزير الخارجية البحرينى: الأمير سعود أفنى عمره فى خدمة الأمة العربية
أعرب وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن بالغ حزنه وأساه لوفاة الأمير سعود الفيصل، مؤكداً أن المملكة العربية والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقد رجلاً عظيماً، وهب كل حياته وأفنى عمره كله فى خدمة وطنه وأمته وسخر كل جهده لتقوية الصف العربى والإسلامى وسعى بكل ما أوتى من حكمة للحفاظ على وحدة الكلمة ونبذ الخلاف والفرقة.

وقال إن مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً والتى آلمها هذا المصاب الجلل تستذكر بكل التقدير وبالغ الاعتزاز الشديد مواقف الأمير سعود الفيصل تجاهها في كل الظروف والأحوال، ووقفاته التاريخية الشجاعة والحاسمة التى لن تنسى أبدا وستظل باقية أبد الدهر فى وجدان كل بحرينى لمواقفه الخالدة والداعمة لأمن واستقرار البحرين وتنميتها وازدهارها وفى جميع المحافل الإقليمية والدولية".

وأضاف لقد كان شامخاً متحلياً بالحكمة ومتسماً بالحنكة ومعروفاً بسداد الرأى فى مواجهة كل التحديات والأزمات التى واجهها العرب والمسلمون والدفاع عنها بكل شجاعة، فكان من الشخصيات النادرة التى أعطت منصب وزير الخارجية رونقاً خاصاً وطابعاً مميزاً سيظل راسخاً فى الأذهان، لما كان لها من تأثيرات إيجابية هائلة على الساحتين الإقليمية والدولية أيقنتها الدول وشعرت بها الشعوب، حيث استثمر جميع المقومات وأدرك كل التحديات وقرأ بوعى كل المعطيات واستطاع بكفاءة عالية الإسهام بفعالية فى تحقيق رؤى وتطلعات دولنا وشعوبنا العربية والإسلامية فى مختلف المراحل ومهما كانت التهديدات".

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مصر 365

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