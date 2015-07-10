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سعد الحريرى: برحيل سعود الفيصل خسر لبنان مساندًا قويا لقضاياه

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سعد الحريرى: برحيل سعود الفيصل خسر لبنان مساندًا قويا لقضاياه سعد الحريرى: برحيل سعود الفيصل خسر لبنان مساندًا قويا لقضاياه
نعى سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، وزير الخارجية السعودى السابق الأمير سعود الفيصل، وتوجه بالتعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودى، بوفاة أمير الدبلوماسية وعميدها.

وقال الرئيس الحريرى فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه بغياب الأمير سعود الفيصل تنطوى تجربة عريقة من العمل السياسى والدبلوماسى، شكلت لسنوات طويلة علامة فارقة للحضور العربى فى العلاقات الدولية"، مؤكدًا أن لبنان يخسر بغياب الأمير سعود الفيصل نصيرًا لقضاياه، وأخًا كريمًا عرفه اللبنانيون مهندسًا بارعًا من مهندسى الوفاق الوطنى فى مؤتمر الطائف.

وختم الحريرى تغريداته قائلا: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأمير سعود برحمته ويسبغ على أشقائه وأبنائه وعائلته وكل محبيه الصبر والسلوان".


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