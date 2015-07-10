الاحتلال يفرض قيودًا على دخول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة بالأقصى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت اليوم الجمعة عن فرض قيود على دخول المصلين من الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان فى المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد بيان الشرطة الإسرائيلية بأنه يتوجب على النساء من سن 16-30 عامًا الحصول على تصريح لأداء الصلاة بالحرم القدسى الشريف، كما ينطبق هذا الإجراء على الرجال من سن 30-50 عامًا، فيما سيسمح للأطفال المرافقين ما دون سن 12 عامًا بالدخول دون تصريح، وللرجال ما فوق سن 50 عامًا بالدخول دون تصريح، كما للنساء ما فوق سن 30 عامًا بالدخول دون تصريح.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للفتيات ما دون سن 16 عامًا سيسمح لهن بالدخول دون تصريح، بينما للفتيان والرجال ما بين سن 12-30 عامًا فلن يسمح بالدخول اطلاقا، منوهًا بأنه لن يتم فرض قيود على المصلين من حملة الهوية الزرقاء.

كما أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق عددًا من الطرقات منذ ساعات الصباح لحين انتهاء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

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