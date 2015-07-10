رئيس الديوان السنى العراقى يطالب بمواجهة الإرهاب بترسيخ الوسطية والاعتدال

التقى رئيس ديوان الوقف السنى الشيخ عبد اللطيف الهميم أبرز قيادات "الحراك فى المحافظات السنية" فى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال الهميم خلال اللقاء أمس الخميس، إننا كعلماء دين يجب أن نواجه الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية خلال ترسيخ الوسطية والاعتدال لمواجهة مستجدات الحاضر وفق الإيمان بالتعددية.

وأضاف أن ديوان الوقف السنى وضع الخطط اللازمة لمواجهة التطرف من خلال إعادة تأهيل خطباء المساجد بما ينسجم مع الواقع وإعادة النظر بالمناهج الدراسية الدينية والرسالة التى يلقيها الخطيب، وتابع أن حق الإنسان فى العيش بحرية حق مشروع ، مؤكدا أن ديوان الوقف السنى الملاذ الآمن لأهل السنة فى العراق وأنه يعمل على أن يصون حقوقهم .

>