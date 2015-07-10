أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المقاومة الشعبية تشن هجوما على دورية عسكرية تابعة للحوثيين بوسط اليمن

Google+ Print
المقاومة الشعبية تشن هجوما على دورية عسكرية تابعة للحوثيين بوسط اليمن المقاومة الشعبية تشن هجوما على دورية عسكرية تابعة للحوثيين بوسط اليمن
نفذت المقاومة الشعبية فى إقليم آزال، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، هجوما استهدف دورية عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال المكتب الإعلامى للمقاومة الشعبية فى إقليم آزال، فى بيان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة، إن مقاتلى المقاومة الشعبية أطلقوا الرصاص الحى على دورية عسكرية للحوثيين فى مدينة معبر التابعة لمحافظة ذمار.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المسلحين الحوثيين الذين كانوا متواجدين ضمن الدورية العسكرية، دون ذكر مزيد من المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365