المقاومة الشعبية تشن هجوما على دورية عسكرية تابعة للحوثيين بوسط اليمن

نفذت المقاومة الشعبية فى إقليم آزال، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، هجوما استهدف دورية عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال المكتب الإعلامى للمقاومة الشعبية فى إقليم آزال، فى بيان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة، إن مقاتلى المقاومة الشعبية أطلقوا الرصاص الحى على دورية عسكرية للحوثيين فى مدينة معبر التابعة لمحافظة ذمار.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المسلحين الحوثيين الذين كانوا متواجدين ضمن الدورية العسكرية، دون ذكر مزيد من المعلومات.