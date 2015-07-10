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واشنطن تقترح بعثة تحقيق حول الهجوم بغاز الكلور فى سوريا

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واشنطن تقترح بعثة تحقيق حول الهجوم بغاز الكلور فى سوريا واشنطن تقترح بعثة تحقيق حول الهجوم بغاز الكلور فى سوريا
اقترحت الولايات المتحدة أمس الخميس على مجلس الامن الدولى تكليف فريق خبراء تحديد المسؤولين عن الهجمات بغاز الكلور فى سوريا والتى نسبها الغربيون لقوات بشار الاسد.

وحسب مشروع القرار الذى اقترحته واشنطن وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فان هذه البعثة التى اطلق عليها "الية مشتركة للتحقيق" ستكون مؤلفة من خبراء من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وستكون مهمتها "تحديد وبكل الوسائل الممكنة الاشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات" التى نظمت ورعت او ارتكبت هذه الهجمات.

وسوف تكون مهمة البعثة لمدة عام مع امكانية تمديدها ويجب ان ترفع تقريرها الاول خلال 90 يوما بعد بدء مهمتها.

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