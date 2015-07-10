القبض على عاطل بحوزته 1400 قرص مخدر فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 1400 قرص مخدر وطلقات نارية بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد طارق حجاب وكيل إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية بالقبض على المدعو (أ.م ع) 29 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين بتهم "إحراز سلاح نارى، سلاح أبيض" بحوزته 1400 قرص مخدر، كذا 7 طلقات خرطوش وتليفون محمول، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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