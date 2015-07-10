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إنذار جميع الأندية والنقابات على النيل ببنها بحظر إقامة أى منشآت دون ترخيص

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إنذار جميع الأندية والنقابات على النيل ببنها بحظر إقامة أى منشآت دون ترخيص إنذار جميع الأندية والنقابات على النيل ببنها بحظر إقامة أى منشآت دون ترخيص
وجه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إنذارًا شديد اللهجة لجميع الأندية والنقابات المقامة على النيل ببنها بحظر إقامة أى منشآت جديدة أو توسعات فى المبانى دون الحصول على تراخيص من جهة الإدارة المعنية، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على نهر النيل ووقف أى مخالفات فورًا.

جاء ذلك بعد القرار الذى أصدره المحافظ بإزالة أحد المبانى المخالفة لنادى المعلمين ببنها على النيل أقيم بدون تراخيص، وأكد المحافظ أنه تقرر حصر جميع المخالفات على النيل داخل الإقليم وعلى الرياح التوفيقى وإزالة كافة الكافتيريات وصالات الأفراح المخالفة.

أضاف المحافظ أن الأزمة ليست إصدار قوانين جديدة وإنما فى تنفيذ القوانين الحالية والضرب بيد من حديد على كل المخالفين.

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مصر 365