تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بتهديد سائق وسرقته بالإكراه فى دار السلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بتهديد سائق والاستيلاء على متعلقاته والشروع فى سرقة سيارته.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة فاستغاث بهم "عيد.م.ع" 33 سنة، سائق، وأفاد بقيام شخصين مجهولين باستقلال السيارة بصحبته من أمام كارفور لتوصيلهما، وأثناء سيره قاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وهدداه واستوليا منه على مبلغ 250 جنيها، وشرعا فى سرقة السيارة تحت تهديد السلاح إلا أنه استغاث بالأهالى ففرا هاربان.

وتتبعت القوة خط سير هروب المتهمين وتم ضبطهما وهما "ح.م"، 26 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات"، و"م.ع"، 37 سنة، عاطل، مصاب بكسر بالساق اليمنى، وتم نقله لمستشفى قصر العينى. كما ضبط بحوزة المتهم الأول "مطواة قرن غزال" والمبلغ المالى المستولى عليه، وأثناء ضبطهما قام الثانى بالقفز من أعلى الكوبرى الدائرى نتج عن ذلك حدوث إصابته.