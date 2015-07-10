القبض على 3 مزارعين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش.

وتلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه النقباء عبد الرؤوف شاهين وأنور القاضى وأحمد ثروت ومحمد المحمدى وإسلام مشهور معاونى مباحث القسم، من القبض على كل من المدعو (ع.ع.ع)، 60 سنة مزارع ومقيم بالكيلو 11 ــ دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3396 لسنة 2013 جنح القسم، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة "إيصال أمانة" وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 بدبشك ينطوى و2 خزينة تحويان 32 طلقة من ذات العيار، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمدعو (س.س.ح)، 40 سنة مزارع ومقيم ذات الناحية، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 بدبشك ينطوى تحمل أرقام 35624 بها خزينة تحوى 5 طلقات من ذات العيار واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمدعو (م.س.ح)، 26 سنة مزارع ومقيم ذات العنوان، وبحوزته بندقية خرطوش "شوت جن" ماركة ماجنم "تركى الصنع" تحمل أرقام 2007ــ13 واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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