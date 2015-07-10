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ضبط 26 ألف صاروخ فى حملة تموينية بالبحيرة

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ضبط 26 ألف صاروخ فى حملة تموينية بالبحيرة ضبط 26 ألف صاروخ فى حملة تموينية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، حملة أمنية مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مكتبة بمدينة حوش عيسى لحيازته (19367) صاروخا وشمروخ ألعاب نارية محظورة، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة حوش عيسى، كما تم ضبط صاحب مكتبة آخر بمدينة حوش عيسى لحيازته عدد (6763) صاروخا وشمروخ ألعاب نارية محظورة، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة حوش عيسى.

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