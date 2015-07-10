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القبض على عاطل وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين بالإسكندرية

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القبض على عاطل وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين بالإسكندرية القبض على عاطل وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى القبض على عاطل، وبحوزته كمية من لفافات الهيروين قبل محاولته ترويجها على الشباب.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "محمد ع س" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة أول المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته "41" لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 150 جراما وميزان حساس ومبلغ 265 جنيها وهاتف محمول، أثناء تواجده بدائرة ثان الرمل، وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام الميزان فى وزن المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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