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القبض على بائع بحوزته تمثال وطلقات نارية فى الإسماعيلية

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القبض على بائع بحوزته تمثال وطلقات نارية فى الإسماعيلية القبض على بائع بحوزته تمثال وطلقات نارية فى الإسماعيلية
تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشافعى رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه النقباء عبد الرؤوف شاهين وأنور القاضى وأحمد ثروت وأحمد المحمدى وإسلام مشهور معاونى مباحث القسم بالقبض على المدعو (س.س.ح)، 27 سنة بائع مقيم دائرة القسم، وبحوزته 43 طلقة عيار 9 مم وتمثال ذهبى اللون مدون عليه بعض النقوش الفرعونية يشتبه أن يكون أثرياً، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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