افتتاح محطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان 30 يوليو بتكلفة 2 مليار جنيه

أكد الدكتورعصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن محطة مياه الشرب فى مراحلها النهائية ومن المزمع أن يتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أن محطة المياه بتكلفة تقدر بـ2 مليار جنيه، وستوفر مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مأخذ المحطة من ترعة الإسماعلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان، وستدعم مدينة العاشر والشروق وبدر وخليج السويس.

وكان الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أنه سيتم افتتاح 5 محطات مياه وعدد من مشاريع الصرف فى عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى مضيفا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم افتتاح محطة مياه العاشر من رمضان 30 يوليو الجارى، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة.