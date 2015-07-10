القصبي يشارك أيتام جدة حفل الإفطار

الرياض - صالح الحميدي

التقى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، الأيتام الذين ترعاهم الوزارة بمؤسسة التربية النموذجية بمحافظة جدة، وذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمه المهندس حسين بن سعيد بحري رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية بمنزله أمس الأول، بحضور عبدالله بن أحمد آل طاوي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد د. القصبي خلال المناسبة حرصه على تلمس احتياجات الأيتام، ورحب بآرائهم والحوار معهم حول ما يكفل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وجاء الحفل ضمن برنامج أصدقاء الحي الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تفعيل وتقوية روابط الأيتام مع محيطهم، وقال عبدالله آل طاوي مدير عام فرع الوزارة بمنطقه مكة المكرمة أن تلك المبادرة نابعة من اهتمام الوزارة بأبنائها سعيا لدمجهم والتواصل معهم ومتابعة ما يحتاجونه وأبان أن د. ماجد القصبي دعم ويدعم تلك المبادرة، وسأل الله أن تحقق ما رسم لها من أهداف.