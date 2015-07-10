معتمرة تنتقد محطات الوقود بين مكة والمدينة

الرياض - صالح الحميدي

أبدت معتمرة مصرية ملاحظات رصدتها على محطات الوقود ومرافقها على الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتساءلت بسيمة جمال الدين إبراهيم عن سبب تدني مستوى تلك الخدمات، وعدم اهتمام المحطات بما أضافته من دورات مياه وأماكن استراحة للعابرين لتواكب النهضة الحضارية الكبرى التي تعيشها المملكة في مختلف البقاع، وحيث يفترض أن تجهز بخدمات راقية تضاهي ما هو موجود بأرقى بلدان العالم.

وقد حظيت ملاحظة تلك المعتمرة عن سر تدني مستوى تلك الخدمات، بردود فعل وتعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك وعوداً قديمة وحديثة من المسؤولين عن هذا الخلل تؤكد الحاجة لعلاج ذلك وتطوير الأداء بدرجة تجعل المسافر عبر مختلف الطرق، متمتعا بالراحة متى ما احتاج إلى الاستفادة من خدمات تلك المحطات، إلا أن ذلك وكما عبرت تلك التعليقات لم يتحقق.