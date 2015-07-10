تمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين حتى نهاية شهر شوال

أعرب وزير المغتربين في الحكومة اليمنية علوي بافقيه، عن شكره وامتنانه لاستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطلب الذي تقدمت به الحكومة اليمنية لتمديد فترة تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة بطريقة غير نظامية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بافقيه دعا في تصريح له أمس المغتربين وخاصة من لم يتقدم منهم لتسوية أوضاعهم أو من لم يستكمل إجراءاته سرعة توجهم إلي لجان تسوية الأوضاع التي أقامتها كل من السفارة اليمنية بالمملكة وقنصلياتها بجميع مناطق المملكة، إلى جانب مراكز الجوازات المنتشرة إلي جوار مراكز تسوية الأوضاع لاستكمال الإجراءات والحصول علي بطاقة زائر والتي تعطي المخالفين إقامة رسمية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مع السماح لحاملها بالعمل بالمملكة.

ونوه وزير المغتربين اليمنيين بالأمر الملكي الكريم الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين تصحيح كافة أوضاع اليمنيين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية مما يتيح للمزيد من اليمنيين الاستفادة من تلك الموافقة على تمديد المهلة بتصحيح أوضاعهم والحصول على بطاقة زائر ليتسنى لهم الحصول على فرص عمل بطريقة قانونية وحسب أنظمة وقوانين المملكة.

وكان المقام السامي واستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية بتمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الأخوة اليمنيين من تصحيح وضعه قد وجه باستمرار مهلة التصحيح حتى نهاية دوام يوم السبت 30 / 10 / 1436ه.