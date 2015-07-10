خطة علمية لمشروع هدي القرآن والسنة في حماية أمن الوطن

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع، عقد مركز تعظيم القرآن الكريم ورشة العمل الخاصة بإعداد خطة الدراسة العلمية لمشروع هدي القران الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن.

وقد أدار فعاليات الورشة أ.د عماد بن زهير حافظ(المشرف العام على المشروع ومدير المركز). وشارك في لجانها نخبة من العلماء والخبراء المختصين من الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة وإدارة التربية والتعليم وجهات شرعية وتربوية أخرى ومن شركة خبير التطوير للتدريب والاستشارات BIT المدير التنفيذي للمشروع.

ورفع الدكتور حافظ في كلمته أسمى عبارات الشكر وعظيم التقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلي ولي عهده، وولي ولي عهده الأمين، وللدولة المباركة وجنودها البواسل على ما يقدمونه من جهود عظيمة في كل ميدان يحقق توطيد عرى الأمن وإرساء قواعده وحماية أمن الوطن العزيز، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان على مباركته ورعايته الكريمة لهذا المشروع الشرعي الوطني والذي يسهم في المنظومة الوطنية الأمنية التي توليها قيادتنا الحكيمة كل الاهتمام والعناية استنادا إلى الكتاب والسنة في وقت أمس ما تكون فيه الحاجة إلى ذلك التأصيل الشرعي، وما سيصاحبه كذلك من برامج تطبيقيه عملية ميدانية في محاور الأمن الفكري والاجتماعي والإعلامي والتي ستعم -بإذن الله تعالي- مختلف قطاعات المجتمع بالمدينة المنورة ومحافظاتها. وقد خلصت الورشة إلى وضع خطة للدراسة العملية للمشروع، وستكون محل التنفيذ بعد تحكيمها وانتخاب الباحثين المتميزين المختصين بموضوعاتها.