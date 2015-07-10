أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خطة علمية لمشروع هدي القرآن والسنة في حماية أمن الوطن

Google+ Print
خطة علمية لمشروع هدي القرآن والسنة في حماية أمن الوطن خطة علمية لمشروع هدي القرآن والسنة في حماية أمن الوطن
762612855992.jpg

المشاركون في ورشة العمل

    تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع، عقد مركز تعظيم القرآن الكريم ورشة العمل الخاصة بإعداد خطة الدراسة العلمية لمشروع هدي القران الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن.

وقد أدار فعاليات الورشة أ.د عماد بن زهير حافظ(المشرف العام على المشروع ومدير المركز). وشارك في لجانها نخبة من العلماء والخبراء المختصين من الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة وإدارة التربية والتعليم وجهات شرعية وتربوية أخرى ومن شركة خبير التطوير للتدريب والاستشارات BIT المدير التنفيذي للمشروع.

ورفع الدكتور حافظ في كلمته أسمى عبارات الشكر وعظيم التقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلي ولي عهده، وولي ولي عهده الأمين، وللدولة المباركة وجنودها البواسل على ما يقدمونه من جهود عظيمة في كل ميدان يحقق توطيد عرى الأمن وإرساء قواعده وحماية أمن الوطن العزيز، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان على مباركته ورعايته الكريمة لهذا المشروع الشرعي الوطني والذي يسهم في المنظومة الوطنية الأمنية التي توليها قيادتنا الحكيمة كل الاهتمام والعناية استنادا إلى الكتاب والسنة في وقت أمس ما تكون فيه الحاجة إلى ذلك التأصيل الشرعي، وما سيصاحبه كذلك من برامج تطبيقيه عملية ميدانية في محاور الأمن الفكري والاجتماعي والإعلامي والتي ستعم -بإذن الله تعالي- مختلف قطاعات المجتمع بالمدينة المنورة ومحافظاتها. وقد خلصت الورشة إلى وضع خطة للدراسة العملية للمشروع، وستكون محل التنفيذ بعد تحكيمها وانتخاب الباحثين المتميزين المختصين بموضوعاتها.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية