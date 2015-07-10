وزير الصناعة: كوبرى جرجا سينفذ قريبًا والمثلث الذهبى الأمل الأكبر للصعيد

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، فى كلمته باحتفال رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة فى حفلها السنوى، إنه قام منذ فترة بجولة فى الصعيد للتعرف على نبض الصناعة هناك، وتضمنت الجولة زيارة جميع المناطق الصناعية بسوهاجـ وللأسف جميعها تعانى من مشاكل وأزمات عدا منطقة الكوثر.

وأضاف عبد النور، إن "بقية المناطق الصناعية لم تأخذ حقها فى الاستثمارات وإقامة المشروعات، بالرغم أن جميع هذه المناطق دخلتها المرافق، لذلك أدعو جميع المستثمرين السوهاجية لإعادة النظر فى هذه المناطق، فهناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة الاثاث والمنسوجات، وتم توفير منافذ بيع بالقاهرة مثل منفذ عمر أفندى بالمهندسين يبع منتجات لمحافظة سوهاج".

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه ألتقى فى الأسبوع الماضى بوزير التخطيط للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء كوبرى جرجا – دار السلام، والذى تعطل إنشاؤه كثيرًا، وطالب وزير التخطيط بسرعة التنفيذ، مؤكدًا أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد خطوة جادة فى هذا المشروع.

وأكد منير فخرى، أن الأمل الأكبر لصعيد مصر هو مشروع المثلث الذهبى وكل الدراسات تؤكد أن هذه المنطقة مليئة بالثروات المعدنية مثل الذهب والفوسفات، وهذا المشروع يمثل للصعيد وبخاصة محافظة قنا وسوهاج والبحر الأحمر أهمية كبيرة جدًا، كما أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع بدأت منذ فترة طويلة، وسينتهى وضع المخطط الرئيسى فى فبراير المقبل، والاستثمارات لن تكون للصعايدة فقط أو على المستوى المحلى، فالمشروع سيجذب استثمارات دولية.

وأختتم وزير الصناعة حديثه، قائلاً "لكن لابد أن نتحد ونتكاتف لمواجهة الخطر الذى يواجه مصر، سواء من الداخل أو الخارج".