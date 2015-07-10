أوقاف القليوبية تخصص 301 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية الانتهاء من تجهيز 301 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى المحافظة، وقال الشيخ صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر .

وأضاف دويدار أنهم رفضوا إقامة أى ساحات بعيد الفطر تنتمى لأى فصائل أو قوى سياسية حفاظًا على قدسية العيد والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إخطار الوزارة بعدد المساجد والساحات المخصصة لإقامة شعائر صلاة العيد التى تم تجهيزها بحيث يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء المنابر غير الأزهريين، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أى شخص للمسائلة القانونية.