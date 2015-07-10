لمرضى القولون العصبى.. الصيام فرصة للتخلص من الانتفاخ وآلام المعدة

قد يشعر البعض بآلام البطن والانتفاخ وكثرة الغازات مع إحساسه بالامتلاء وقد يصاحبه الميل للقىء فى بعض الحالات، ويشكو المريض من تناوله للطعام بسيط ولكن كثيرا ما يشعر بالانتفاخ والامتلاء كأنه تناول طعاما كثيرا، ولكن الواقع أن كمية الأكل بسيطة ولكن لم يتم هضمها وهو ما يطلق عليه القولون العصبى.

ويقول الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، يعتبر القولون العصبى أكثر أمراض الجهاز الهضمى شيوعا ويمثل أكثر من 65% من المرضى المترددين على عيادات الباطنة والجهاز الهضمى.

وقال: يجب قبل التسرع فى التشخيص أن يقوم المريض ببعض الفحوصات الرئيسية لأن هناك نسبة لا تقل عن 25% لهؤلاء المرضى يكون لديهم أمراض أخرى مصاحبة مثل التهاب المرارة المزمن أو وجود بعض الطفيليات أو الدوسنتاريا المعوية، أو وجود بعض الزوائد والتهابات بالقولون، لذلك يجب أن يقوم المريض بعرض نفسه على استشارى جهاز هضمى لعمل بعض الفحوصات والموجات فوق الصوتية.

وقال: يعتبر الصيام من أفضل الحلول لهؤلاء المرضى لأنه يقلل من الغازات والانتفاخ والإحساس بالألم وينصح بعدم ملء المعدة بالطعام مباشرة بعد الإفطار، وأن يكون الطعام على فترات مع البعد عن الأكل المحمر والمواد الحافظة وعدم الاستخدام المفرط للتوابل والبهارات التى تزيد من حده الأعراض، وتنصح هؤلاء المرضى بالإكثار من الخضراوات والفاكهة مثل الجرجير والكبوتشى والخبز الأسمر الغنى بالردة، وأيضا تناول الفواكه والخضراوات الطازجة وشرب الماء، ويفضل دائما تناول ثمرة فاكهه وليس عصير لأن ثمرة الفاكهة غنية بالألياف التى تساعد على تنشيط العصارة المعوية وتنشيط حركة الامعاء، وبالتالى تساعد على الإخراج مما يقلل الانتفاخ والغازات والآلام المصاحبة للقولون العصبى، وينصح بتجنب المشروبات الحمضية ويفضل تناول العرقسوس والزبادى واللبن الرايب.