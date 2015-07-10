80% نسبة الشفاء من سرطان القولون فى حالة الاكتشاف المبكر

أكد الدكتور حسين خالد، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، وزير التعليم العالى الأسبق، أن سرطان القولون من أنواع السرطانات الشائعة سواء فى مصر وفى العالم، ونسب حدوثه فى مصر فى ازدياد مستمر، وله بعض المميزات مثل حدوثه فى سن أصغر مما هو يحدث فى العالم.

وقال د.حسين: بالرغم من أن سرطان القولون ليس ضمن الـ5 سرطانات الأولى فى نسب الإصابة سواء لدى الرجال أو السيدات إلا أنه يمثل نسبة كبيرة فى مصر.

وأشار إلى أن سرطان القولون والمستقيم يحدث بعض الأعراض المبكرة التى إذا تم التنبه إليها وتشخيص الورم مبكرا تكون نسب الشفاء منه مرتفعة، وهذه الأعراض قد تشمل تغييرا فى عادات التبرز اليومية أو وجود دم بالبراز، أو غير ذلك من الأعراض التى لها علاقة بالجزء الأسفل من الجهاز الهضمى.

وأشار إلى أنه يتم تشخيص هذا النوع من الأورام عن طريق عمل منظار قولونى وفى حالة وجود أى تورمات داخل المستقيم أو القولون يتم أخذ عينة أثناء عمل المنظار أو استئصال النتوءات كاملة إذا أمكن هذا، وترسل العينات المأخوذة إلى معمل الباثولوجى، وفى حالة التأكد من وجود الورم يتم عمل فحوصات إضافية لمعرفة مدى انتشاره فى الجسم إن وجد.

وأكد أن هذا الورم فى المراحل المبكرة يتم التخلص منه من خلال الجراحة لاستئصال جزء من القولون الذى يحوى الورم، وإذا ثبت بالتحليل الباثولوجى أن المريض يحتاج إلى علاج كيميائى تكميلى ووقائى يعطى المريض علاجا لمدة 6 أشهر تقريبا بعد إجراء الجراحة، وفى هذه المراحل المبكرة "المرحلة الأولى والثانية" تكون نسب الشفاء عالية وقد تصل من 60: 80%، أما إذا تم اكتشاف المرض فى مراحل متأخرة أو إذا تم ارتداده بعد العلاج الجراحى تنخفض نسب الشفاء بصورة كبيرة، ويتم التعامل مع الورم فى هذه المراحل باستخدام خطوط العلاج الكيميائى الأخرى.