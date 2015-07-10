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الحموضة وارتجاع المرىء تزيدان حساسية الصدر وتجنب الطعام المسبب يحمى المريض

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الحموضة وارتجاع المرىء تزيدان حساسية الصدر وتجنب الطعام المسبب يحمى المريض الحموضة وارتجاع المرىء تزيدان حساسية الصدر وتجنب الطعام المسبب يحمى المريض
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس وزير الصحة الأسبق، أن هناك جدلا كبيرا حول استخدام بخاخ الكورتيزون أثناء الصيام، والذى يأخذه مريض حساسية الصدر فى أنه يسبب الإفطار من عدمه.

وقال: ينصح مريض الحساسية بالابتعاد عن جميع الأسباب المؤدية للأزمات والتى تزيد من حدوثها مثل الأتربة أو الأدخنة أو المواد الكيماوية أو المنظفات الصناعية، والابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية، والتى تختلف من مريض لآخر، والالتزام بالعلاج بدقة حسب إرشادات الطبيب.

وينصح المريض بتجنب الأطعمة التى تؤدى إلى اضطرابات الأمعاء أو المعدة، موضحا أن هذه الأطعمة تسبب حموضة أو ارتجاع المرىء، مما يزيد من صعوبة التنفس فى بعض الأحيان أو زيادة السعال، وبالطبع إذا أصيب المريض بأزمة حادة فى أى وقت لابد من أن يتلقى العلاج المناسب فورا .

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